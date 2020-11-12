Piyasanın gözü Merkez Bankası'ndan: Uzmanlar bankadan güçlü faiz artırımı bekliyor
Piyasada dikkatler Merkez Bankası üzerinde. TCMB, gelecek hafta Perşembe günü politika toplantısını yapacak. Uzmanlar bankadan güçlü faiz artırımı bekliyor.
Merkez Bankası'nda yaşanan başkan değişikliğinin ardından piyasada gözler gelecek hafta yapılacak Merkez Bankası toplantısında.
Geçen hafta Murat Uysal'ın görevden alınmasının ardından TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal ilk açıklamasında fiyat istikrarı vurgusu yapmıştı. Berat Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan ise ilk açıklamasında mali disiplin ve enflasyon vurgusu yaptı.
Ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından TCMB toplantısına ilişkin piyasa beklentileri şekilleniyor.
FAİZ ARTIRIMI GELECEK Mİ?
TCMB'den 475 baz puanlık faiz artışı bekleyen Goldman Sachs analistleri bu adımın yeni başkana kredibilite kazandıracağını savunuyorlar.
Societe Generale gelişen piyasalar stratejisti Phoenix Kalen politika faizinde 400 bp artış bekliyor. Kalen'e göre faiz koridoru yerine politika faizinin kullanılacağı bir fonlamaya geçilebilir.
TD Securities gelişen piyasalar strateji biriminin yöneticisi Cristian Maggio, TL'deki yükseliş ivmesinin korunabilmesi için politika faizinde en az 575 bp artırım olması gerektiğini düşünüyor.
Medley Global Advisors kıdemli analisti Nigel Rendell, 300 bp altındaki artırımların piyasada hayal kırıklığı yaratabileceğini belirtti.
Bu hafta yaşanan gelişmeler ile birlikte hızla düşen Dolar/TL kuru, geçen haftaki 8.5153'lük kapanıştan kademeli olarak 7.7858'e kadar çekildi.
Para Politikası Kurulu (PPK) 19 Kasım Perşembe günü toplanacak. Mevcut durumda bankanın ağırlıklı ortalama fonlama faizi dün itibarıyla yüzde 14.36 oldu. Haftalık repo faizi yüzde 10.25, gecelik borç verme faizi yüzde 11.75 ve geç likidite penceresi (GLP) faizi yüzde 14.75 seviyesinde.
Bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmeyen banka, GLP faizi ile gecelik borç verme faizi farkını 300 bp olarak belirlemişti.
Kaynak: bloomberght
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