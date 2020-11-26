Poirot’nun küçük, gri hücreleri iş başında!
Agatha Christie’nin ölümsüz kahramanlarından dedektif Hercule Poirot yıllar öncesine dönüp ona haklı bir ün kazandıran on sekiz davanın tekrar izini sürüyor. Agatha Christie, Poirot’nun İlk Davaları’nda bu on sekiz olay ile okurlara bir kez daha Poirot’nun ünlü “küçük gri hücrelerinin” ne denli güçlü olduklarını gösteriyor.
Agatha Christie’nin ölümsüz
kahramanlarından dedektif Hercule Poirot, dünyanın en iyi dedektifi olmasıyla
övünür ve bunu sık sık yenilemekten büyük zevk duyar. Yıllar öncesine dönüp ona
profesyonel meslek yaşamında haklı bir ün kazandıran on sekiz davanın tekrar
izini sürmek büyüleyici bir deneyim olacaktır. Mesleğinin ilk yıllarında en akıl almaz
ve esrarengiz olayları hemen çözümlemesiyle gurur duyduğu aşikârdır. Yakın dostu Yüzbaşı Hasting’in
anlatımıyla hırsızlıktan soyguna, adam kaçırmadan cinayete dek uzanan bu on
sekiz olay, bizlere Poirot’nun ünlü “küçük gri hücrelerinin” ne denli güçlü
olduklarını gösteriyor.
Poirot’nun İlk Davaları / Agatha
Christie / Çeviren: Çiğdem Öztekin / Altın Kitaplar / 320 s.
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