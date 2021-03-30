Polikliniğin kapısına kilit vuruldu, doktor ve hastalar dışarıda kaldı
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yönetimi, hastanenin akupunktur polikliniğini hastalara ve görevli doktora bildirmeden kapattı. Polikliniğin anahtarı değiştirilerek kapısına kilit vuruldu, hastalar kapıda kaldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde görevli iki hemşireyi hiçbir gerekçe gösterilmeden haklarında soruşturma açıp görevden uzaklaştıran hastane yönetimi, yine tartışma yaratacak bir karara imza attı. Hastanenin akupunktur polikliniği, hastalara ve poliklinikte görevli Prof. Dr. Nüket Göçmen'e herhangi bir bilgi verilmeden kapatıldı.
Prof. Dr. Göçmen'in kişisel eşyalarını almasına izin verilmeden polikliniğin anahtarı değiştirilerek kapısına kilit vuruldu. Göçmen, kendisine ve sekreterliğe herhangi bir bilgi verilmeden polikliniğin kapatıldığını belirterek hastane polisinden tutanak tutmasını istedi.
Tedavi için randevu saatinde polikliniğe gelen ve polikliniğin kapalı olduğunu gören yurttaşlar ise bilgi almak için başvurdukları başhekimliğe alınmadı.
SALGINI GEREKÇE GÖSTERDİLER
Kapanma nedenini sormak için ulaştığımız DEÜ Hastanesi yetkilisi, "polikliniğin koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldığını" ifade ederek hastane yönetiminin "kesinlikle" başka bir açıklama yapılmaması için kendilerine uyarıda bulunduğunu bildirdi.
Öte yandan, DEÜ Hastanesi'nde görevli hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert, geçtiğimiz 8 Mart'ta hiçbir gerekçe gösterilmeden haklarında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırıldı. Hemşireler Uğur ve Sert, salgında yaşamını yitiren sağlık çalışanları için etkinlik düzenleyerek, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" ifadeleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldıklarını ifade etmişti.
Video Haberler
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz
- İzmir'de halk otobüsünde bıçaklı 'HES kodu' dehşeti
- Raylara giren davetsiz misafir kamerada
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- A.Gücü'nden, flaş şampiyonluk açıklaması
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- CNN Türk spikeri işten çıkarıldı