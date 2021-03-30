Polikliniğin kapısına kilit vuruldu, doktor ve hastalar dışarıda kaldı

30 Mart 2021 Salı, 16:07

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi'nde görevli iki hemşireyi hiçbir gerekçe gösterilmeden haklarında soruşturma açıp görevden uzaklaştıran hastane yönetimi, yine tartışma yaratacak bir karara imza attı. Hastanenin akupunktur polikliniği, hastalara ve poliklinikte görevli Prof. Dr. Nüket Göçmen'e herhangi bir bilgi verilmeden kapatıldı.

Prof. Dr. Göçmen'in kişisel eşyalarını almasına izin verilmeden polikliniğin anahtarı değiştirilerek kapısına kilit vuruldu. Göçmen, kendisine ve sekreterliğe herhangi bir bilgi verilmeden polikliniğin kapatıldığını belirterek hastane polisinden tutanak tutmasını istedi.

Tedavi için randevu saatinde polikliniğe gelen ve polikliniğin kapalı olduğunu gören yurttaşlar ise bilgi almak için başvurdukları başhekimliğe alınmadı.

SALGINI GEREKÇE GÖSTERDİLER

Kapanma nedenini sormak için ulaştığımız DEÜ Hastanesi yetkilisi, "polikliniğin koronavirüs salgını nedeniyle kapatıldığını" ifade ederek hastane yönetiminin "kesinlikle" başka bir açıklama yapılmaması için kendilerine uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, DEÜ Hastanesi'nde görevli hemşireler Günseli Uğur ve Arzu Sert, geçtiğimiz 8 Mart'ta hiçbir gerekçe gösterilmeden haklarında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırıldı. Hemşireler Uğur ve Sert, salgında yaşamını yitiren sağlık çalışanları için etkinlik düzenleyerek, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" ifadeleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldıklarını ifade etmişti.