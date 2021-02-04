Polis, Kadıköy'de yine müdahale etti!
Birleşik Mücadele Güçleri’nin İstanbul Kadıköy’de kuruluşunu deklare edeceği açıklama öncesi polis müdahalesi gerçekleşti. Polis Rıhtım’a çıkan tüm yolları kapatırken, açıklamanın yapılacağı alan da bariyerlerle kapattı.
Polis müdahalesi sonucu en az altı kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polisin engellemesine rağmen yüzlerce kişi yürüyüşü sürdürürken, HDP milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile polisler arasında arbede yaşandı. HDP’li vekiller, açıklamayı yapmak üzere polis engeline rağmen Rıhtım’a doğru yürüyüşe geçti.
Birleşik Mücadele Güçleri; Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Parti, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Mücadele Birliği Platformu (MBP), Alınteri, Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ile Partizan yönetici ve temsilcilerinden oluşuyor.
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