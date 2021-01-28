Polonya'da yoğun tartışmalara rağmen kürtaj yasağı yürürlüğe girecek
Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin kürtajı zorlaştıran kararının gerekçesi açıklandı.
Polonya'da geniş çaplı protesto eylemleri düzenlenmesine neden olan Anayasa Mahkemesi'nin, fetüsün kusurlu oluştuğu durumlarda yapılan kürtajların da anayasaya aykırı olduğuna dair 22 Ekim'de verdiği kararın gerekçesinde, kürtaja sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa yasal izin verilebileceği belirtildi.
Gerekçede, fetüsün ciddi şekilde kusurlu olması ya da tedavi edilemez şekilde hastalık ihtimalinin bulunmasının doğum öncesi aşamadaki bir kişiyi hayattan mahrum bırakmak için yeterli bir neden olmadığı vurgulandı.
Mahkemenin aldığı karar resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Mahkeme kararını provokasyon olarak niteleyen ana muhalefet partisi Yurttaş Platformu (PO) Başkanı Boris Budka, konu hakkında referandum talep edebileceklerini söyledi.
Anayasa Mahkemesi, iktidar ve bazı muhalefet partisi milletvekillerinin başvurusu neticesinde 1993'ten bugüne kadar fetüste ciddi kusur olması durumunda kürtaja izin veren kanunun Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti.
Ülkede bugüne kadar yürürlükte olan kanundan dolayı yıllık yaklaşık 1000 kürtajın yapıldığı belirtilirken bundan böyle sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa gebeliğin sonlandırılmasına yasal izin verilecek.
Mahkemenin kararını binlerce kişi günlerce protesto etmişti.
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