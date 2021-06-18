Pornhub'a 34 kadından 'izinsiz içerik' davası
34 kadın, porno içerikli yayın yapan site Pornhub'a izinleri olmadan videolarını yayınlandığı ve bunlar üzerinden haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle dava açtı. Dava dosyasında "Bu pornografi değil, istismar davasıdır" sözleri yer aldı.
ABD, Britanya, Kolombiya, Tayland ve Kanada'da yaşayan 34 kadın, Pornhub'ın bünyesinde bulunduğu Mindgeek adlı şirkete izinsiz içerik davası açtı. Davanın 179 sayfalık dilekçesinde izinsiz yayınlanan videoların istismar ve çocukların görüntülerini içerdiği vurgulandı.
Sputnik'te yer alan habere göre, 34 kadından 14'ü söz konusu videolar yayınlandığında reşit olmadıklarını, diğer 14'ü ise cinsel suç işleyenlerin kurbanları olduklarını belirtti.
Dilekçede, şirket yöneticilerinin insan kaçakçılığı, telif hakkı korsanlığı, internet korsanlığı, takip, şantaj, haraç ve kara para aklama gibi suçlara karıştığı, bu yöntemlerle çekilerek izin almadan yayınlanan videolardan haksız şekilde yüksek kazançlar elde ettikleri belirtildi.
Kimliğini gizlemek için 'Isabella' adını kullanarak basına konuşan bir kadın, görüntüleri paylaşıldığında 17 yaşında bir lise öğrencisi olduğunu, erkek arkadaşının onu video çekmeye zorladığını ve sonra da haberi yokken Pornhub'a yüklediğini söyledi. 'Michelle' adını kullanan bir kadın ise 15 yaşındayken cinsel istismara uğradığını ve bu görüntülerin Pornhub'da paylaşıldığını anlattı.
'BU BİR PORNOGRAFİ DEĞİL İSTİSMAR DAVASI'
Avukat Michael Bowe'ın üstlendiği dava dilekçesinde, "Mindgeek dünyanın en büyük insan kaçakçılığı örgütüdür. Aynı zamanda Kuzey Amerika ve diğer ülkelerin çocuk pornografisi deposudur. Bu bir pornografi değil istismar davasıdır. Çocukların cinsel sömürüsüyle ilgili bir davadır" ifadelerine yer verildi.
Pornhub, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, platformun kötüye kullanıldığına dair iddiaları ciddiye aldıklarını ancak Pornhub'ın kadın ticareti yapan bir suç kuruluşu olduğu iddialarının 'tamamen saçma' olduğunu belirtti.
Mindgeek aleyhine Şubat ayında açılan ve çok benzer iddialar içeren ayrı bir federal davada, bir Pornhub yöneticisinin Reddit gönderisinde, yaş doğrulama sisteminin Pornhub için bir 'felaket' olacağını çünkü 'doğrulamanın şirkete çok fazla paraya mal olduğunu' ve site trafiğinde yüzde 50 azalma sağlayacağını belirttiği ifadeleri yer almıştı.
YILDA YAKLAŞIK 97 MİLYAR DOLAR KAZANIYOR
Mindgeek şirketi bünyesinde 100'den fazla pornografik web sitesi bulunuyor ve yılda yaklaşık 97 milyar dolar kazanıyor. ABD’de yayınlanan New York Times gazetesi, geçen yıl aralık ayında yayınladığı haberinde siteyi çocuk istismarı içeren videolar yayımlamakla suçlamıştı.
Geçen hafta porno oyuncusu Ruben Andre Garcia, kadınları kandırıp porno filmlerde oynattığı ve seks ticaretine zorladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Garcia’nın zorladığı kadınların görüntüleri Pornhub ortak kanalları GirlsDoPorn.com ve GirlsDoToys.com sitelerinde yayınlanmıştı.
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