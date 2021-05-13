Premier Lig kulüpleri yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 12:14

Premier Lig kulüplerinin yayın hakları konusunda yeni anlaşma sağlandığı açıklandı.

Premier Lig; Sky Sports, BT Sport, Amazon Prime Video ve BBC Sport'u içeren üç yıllık yeni bir yayın sözleşmesiyle birlikte 4.5 milyar pound'ı aşan bir anlaşma imzaladı.

Sky Sports'un aktardığına göre, önerilen planlara herhangi bir itirazın 28 Mayıs tarihine kadar yapılması gerekiyor.



