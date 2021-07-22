UEFA, Avrupa Konferans Ligi kupasını tanıttı
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Konferans Ligi kupasını tanıtan bir paylaşım yaptı.
UEFA, 2021-22 sezonundan itibaren Avrupa'nın üç numaralı turnuvası olacak UEFA Konferans Ligi'nin yeni kupasını tanıttı.
Takımlar yeni kupa için mücadele edecek. 57.5 santimetre ve 11 kilogram ağırlığındaki kupa, altıgen şeklindeki 32 kıvrımdan oluşuyor.
KONFERANS LİGİ'NİN FORMATI NEDİR?
Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması amacıyla kurgulandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.
Dörderli 8 grupta ilk sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grupları ikinci sırada bitiren 8 takım ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 grup üçüncüsüyle son 16 turuna çıkmak için eleme turu oynayacak.
Maçların Avrupa Ligi gibi perşembe günleri oynanacağı turnuvanın finali, 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da yapılacak.
The newest member of the UEFA trophy family.#UECL pic.twitter.com/BD8XGrLYjR— UEFA (@UEFA) July 22, 2021
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