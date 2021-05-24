Liverpool'dan malzemecisine veda mesajı

Liverpool malzemecisi Graham Carter'a veda mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:30
Liverpool'dan malzemecisine veda mesajı
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İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool sosyal medya paylaşımı ile kulübün malzemecisi Graham Carter'a alkışlarla veda etti.

Liverpool yaptığı açıklamada, "Kırmızılarla geçen güzel yıllar. Her şey için teşekkürler, Graham" ifadelerini kullandı.

Graham, 1970'den beri Liverpool'da çeşitli görevlerde yer almıştı. 

İşte Liverpool'un paylaşımı:



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