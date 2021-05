Liverpool'dan malzemecisine veda mesajı

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Liverpool sosyal medya paylaşımı ile kulübün malzemecisi Graham Carter'a alkışlarla veda etti.

Liverpool yaptığı açıklamada, "Kırmızılarla geçen güzel yıllar. Her şey için teşekkürler, Graham" ifadelerini kullandı.

Graham, 1970'den beri Liverpool'da çeşitli görevlerde yer almıştı.

İşte Liverpool'un paylaşımı:

So many wonderful years with the Reds



Thank you for everything, Graham pic.twitter.com/ZoQoAy0enQ