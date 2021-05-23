Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu Avrupa Şampiyonu oldu

23 Mayıs 2021 Pazar, 09:46

Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenen 55. Avrupa Karate Şampiyonası’nda kadınlar 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, Alman rakibi Shara Hubrich’i finalde mağlup ederek Avrupa Şampiyonu unvanına ulaştı.

Avrupa Karate Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcular şu ana kadar 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı.

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, 2005 yılında Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Ümit Genç Karate Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olarak ilk uluslararası başarısını elde etmişti.

2007 yılında düzenlenen 21 yaş altı Şampiyonası’nda dünya şampiyonu unvanını yeniledi. Serap Özçelik Arapoğlu, Avrupa Oyunları’nda da elde ettiği şampiyonlukla oyunlar tarihinde Türkiye’ye ilk altın madalyayı getiren isim olarak tarihe geçti.

Kadınlar kumite 50 kiloda dünya sıralamasında birinci sırada bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda da mücadele edecek.