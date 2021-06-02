Premier Lig’de taraftarlar VAR’ı istemiyor
Premier Lig takımlarının taraftarlarının katılımıyla yapılan VAR anketinde katılımcıların sadece yüzde 26’sı, VAR’ın kullanılmasını destekledi.
Guardian’da yer alan haberde, Futbol Taraftarları Derneği (FSA) tarafından yapılan anketin sonuçlarına yer verildi.
Önümüzdeki yıl, VAR’ın kullanımının iyileştirilmesi için yapılan çalışma sonucunda taraftarların çok az bir kısmının VAR’ın kullanılmaya devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.
STADYUMDAKİ HEYECAN KAYBOLDU
Ankete katılan 33 bin taraftardan yüzde 26’si gelecek sezon da VAR’ın kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini söylerken katılımcıların yüzde 95’i VAR’ın stadyumdaki heyecanı yok ettiğini belirtti.
Ayrıca taraftarların yüzde 44’ü ise VAR sebebiyle maçlara gitme konusunda isteksiz olduklarını dile getirdi.
“VAKİT KAYBETTİRİYOR”
FSA Başkan Yardımcısı Tom Greatrex şunları söyledi, “Taraftarlar arasında VAR’ın golden sonraki sevinçleri yok ettiği ve maç günündeki keyifli anları gölgelediğine dair net bir his var. Premier Lig'in, taraftarların sesini duyacağını ve sistemi iyileştirmek için acil adımlar atacağını umuyoruz.”
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