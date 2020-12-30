Prens Harry ile Meghan Markle İngiltere'ye dönmek istiyor iddiası

30 Aralık 2020 Çarşamba, 09:51

Bu yılın ilk ayında kendi finansal bağımsızlıklarını kazanmak ve daha bağımsız bir hayat sürmek için İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı aldıklarını açıklayan Prens Harry ile Meghan Markle, şimdi herkesi şaşırtan bir iddiayla gündemde. Geçen mart ayında önceden planlanmış görevlerini yerine getirmek için son kez Londra'ya dönen sonra da ABD'de Santa Barbara'ya yerleşen çiftin, aileye geri dönmek istediği ileri sürüldü.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrılışını yasal olarak kesinleştiren ve Megxit adı verilen anlaşmanın 12 ay daha uzatılması için Kraliçe 2'inci Elizabeth'ten talepte bulunduğu ileri sürüldü. Bu durumun basına yansıması da "Prens Harry, ülkesine geri dönmek istiyor" yorumlarına neden oldu.

Çiftin, Megxit anlaşmasının 12 ay daha uzatılmasını istemesiyle ilgili bir yorum da kraliyet ailesi uzmanı ve biyografi yazarı Andrew Morton'dan geldi. NTV'nin The Sun gazetesine dayandırdığı haberine göre Morton, her ne kadar ABD'de yaşasa da Prens Harry'nin, Kraliçe 2'inci Elizabeth ile sanıldığından çok daha sıkı bir şekilde görüştüğünü ileri sürdü.

Andrew Morton, aslında bu görüşmelerin internet üzerinden online olarak da yapılabileceğini ancak Prens Harry'nin aile ile yüz yüze görüşmek istediğini de ekledi. Morton'a göre Prens Harry ile Meghan Markle, koronavirüs pandemisi el verirse 2021 yılında Londra'ya döneceklerini de söyledi.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın, Kraliçe'nin eyi Prens Philip'in 100'üncü doğum günü kutlamaları sırasında Londra'da olmayı planladıkları da ileri sürülenler arasında.

Çift ile ilgili olarak ortaya atılan bu iddialar, halkı da ikiye böldü. Konuyla ilgili haberlere internet sitelerinde yorum yapanlardan bazıları "Eğer kraliyet ailesi böyle bir dönüşe izin verirse bütün saygınlığını yitirir" derken bazıları da "sorumsuz davranan Harry ile Meghan'ın bu isteğinin kabul edilmemesini umduğunu" belirtti.