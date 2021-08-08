Prens Harry'nin görevleri Kate Middleton'a geçiyor
Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerine dönmeme kararı alan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın görevlerinin başka aile üyelerine verileceği bildirildi. Buna göre Prens Harry'nin görevleri Kate Middleton'a geçecek.
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile
eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerine dönmeme kararı
aldıkları ve bu nedenle görevlerinin başka aile üyelerine verileceği
bildirildi.
NTV’de yer alan habere göre Buckingham Sarayı'ndan yapılan
açıklamada, Prens Harry ve eşinin, Kraliçe'ye görevlerine dönmeyeceklerini
teyit ettiği belirtildi.
Gelişmelerin ardından Kraliçe'nin, üst düzey görevlerin
bırakılması durumunda kamu hizmetinin mecbur kıldığı sorumlulukların gereğinin
yerine getirilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, bu nedenle ikilinin sahip
olduğu onursal askeri unvanlar ile Kraliyet ailesi üyeleri olarak yardım
kuruluşlarındaki himaye görevleri yeniden dağıtılacak.
Son iddiaya göre Prens Harry'nin himayesinde bulunan Rugby
Football Union (Rugby Birliği) ve Rugby Football League (Rugby Ligi) bundan
böyle Kate Middleton'ın himayesine geçecek.
Bu durum gerçekleşirse bu iki kurumun bütün etkinliklerine
Kraliçe 2. Elizabeth'i temsilen Kate Middleton katılacak.
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