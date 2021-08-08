Prens Harry'nin görevleri Kate Middleton'a geçiyor

08 Ağustos 2021 Pazar, 09:16

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerine dönmeme kararı aldıkları ve bu nedenle görevlerinin başka aile üyelerine verileceği bildirildi.

NTV’de yer alan habere göre Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Harry ve eşinin, Kraliçe'ye görevlerine dönmeyeceklerini teyit ettiği belirtildi.

Gelişmelerin ardından Kraliçe'nin, üst düzey görevlerin bırakılması durumunda kamu hizmetinin mecbur kıldığı sorumlulukların gereğinin yerine getirilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, bu nedenle ikilinin sahip olduğu onursal askeri unvanlar ile Kraliyet ailesi üyeleri olarak yardım kuruluşlarındaki himaye görevleri yeniden dağıtılacak.

Son iddiaya göre Prens Harry'nin himayesinde bulunan Rugby Football Union (Rugby Birliği) ve Rugby Football League (Rugby Ligi) bundan böyle Kate Middleton'ın himayesine geçecek.

Bu durum gerçekleşirse bu iki kurumun bütün etkinliklerine Kraliçe 2. Elizabeth'i temsilen Kate Middleton katılacak.