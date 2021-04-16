Prens Philip’in cenaze töreninde detaylar belli oldu
Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in eşi Prens Philip’in cenaze törenin detayları belli oldu. Tören sırasında Kraliçe’nin Covid-19 önlemleri gereğince yalnız oturacağı açıklandı.
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in cumartesi günü Windsor Kalesi’nde gerçekleşecek olan cenaze törenine yönelik detaylar açıklandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth’in koronavirüs önlemleri nedeniyle cumartesi günü yapılacak olan törende tek başına oturacağı belirtildi.
Yalnızca 30 konuğun katılımıyla gerçekleşecek olan törende Kraliçenin de törene davet edilen herkes gibi yüz maskesi takacağı aktarıldı. Cumartesi günü saat yerel saatle 12:30’da başlayacak olan tören, Covid-19 kuralları gereğince sosyal mesafeli olarak gerçekleşecek.
PRENS HARRY VE PRENS WİLLİAM YAN YANA YÜRÜMEYECEK
Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabutun, Windsor Kalesi’nin girişinden St. George Şapeli’nin batı merdivenlerine doğru taşınacağı belirtildi.
Tabutun St. George Şapeli’ne götürülmesinden sonra kraliyet ailesinin törene geldiği esnada, Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry’nin yan yana yürümeyecekleri belirtildi. Prens Harry ve Prens Philip’in arasında Kuzenleri Peter Phillips’in olacağı açıklandı.
Prens Philip’in seçtiği bir dizi askeri madalyanın şapelin içindeki sunakta görüleceği ve törende dört kişiden oluşturulmuş bir koronun yer alacağı belirtildi.
Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe’nin kız kardeşi Prenses Margaret’in çocukları ve Philip’in Alman akrabalarından üç kişinin bulunacağı belirtildi.
Video Haberler
- Buzdolabına ürünleri yerleştirirken bunu sakın yapmayın
- İranlı mimar kadın, eşi tarafından öldüresiye darbedildi
- Dolu tramvaya binme kavgası kamerada
- Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını meydanlarda dinlettiler
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye telefon
- Fabrikada patlama! Yaralılar var
- Yangına rağmen balık tutmaya devam etti
- CHP paylaştı: 128 milyar dolar ile alınabilecekler...
- 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Oruç tutmadığı için linç edilen Pelin Akil'den açıklama
- AKP'li isimden emekli amirallere silahlı tehdit
- Mahir Ünal'ın apar topar sildi!
- Son dakika... ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım kararı
- Sergen Yalçın aşı olurken herkesi güldürdü
- İlk faiz kararı
- HDP iddianamesini iade etti
- Canlı yayında atışma! Çavuşoğlu'ndan Dendias'a tepki
- Yürekler ağza gelmişti... O baba hakkında karar verildi
- Soruya verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı