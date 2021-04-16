Prens Philip’in cenaze töreninde detaylar belli oldu

16 Nisan 2021 Cuma, 10:53

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in cumartesi günü Windsor Kalesi’nde gerçekleşecek olan cenaze törenine yönelik detaylar açıklandı. Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth’in koronavirüs önlemleri nedeniyle cumartesi günü yapılacak olan törende tek başına oturacağı belirtildi.

Yalnızca 30 konuğun katılımıyla gerçekleşecek olan törende Kraliçenin de törene davet edilen herkes gibi yüz maskesi takacağı aktarıldı. Cumartesi günü saat yerel saatle 12:30’da başlayacak olan tören, Covid-19 kuralları gereğince sosyal mesafeli olarak gerçekleşecek.

PRENS HARRY VE PRENS WİLLİAM YAN YANA YÜRÜMEYECEK

Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabutun, Windsor Kalesi’nin girişinden St. George Şapeli’nin batı merdivenlerine doğru taşınacağı belirtildi.

Tabutun St. George Şapeli’ne götürülmesinden sonra kraliyet ailesinin törene geldiği esnada, Cambridge Dükü Prens William ve Sussex Dükü Prens Harry’nin yan yana yürümeyecekleri belirtildi. Prens Harry ve Prens Philip’in arasında Kuzenleri Peter Phillips’in olacağı açıklandı.

Prens Philip’in seçtiği bir dizi askeri madalyanın şapelin içindeki sunakta görüleceği ve törende dört kişiden oluşturulmuş bir koronun yer alacağı belirtildi.

Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe’nin kız kardeşi Prenses Margaret’in çocukları ve Philip’in Alman akrabalarından üç kişinin bulunacağı belirtildi.