Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken sözler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir yayında korona virüs salgınına karşı soruları yanıtladı. Ceyhan, "Pandemiler hep virüsün mutasyonuyla bitmiş. Belki bu sefer mutasyonla değil aşı sayesinde 2 ya da 2,5 senede biteceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında rahatsızlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, korona virüsle mücadeleve aşı çalışmalarıyla ilgili CNN Türk ekranlarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
“2 BELKİ 2,5 SENEDE BİTECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM”
Salgının ne zaman sona ereceğine ilişkin soruya yanıt veren Ceyhan, "Gerçekten insanlar bunun tam ne anlama geldiğini bilmiyor ama pandemide bir aşının geliştirilmesi ve herkese uygulanması inanılmaz bir olay. Geçirdiğimiz hiçbir pandemide başarılamadı bu.Diğer korona virüs enfeksiyonlarında da 60 yıldır biz korona virüsle yaşıyoruz henüz başarılamamış bir şey. Buna olumsuz bakanlar da var.Pandemi aşılarının şartı zaten hızlı sürede geliştirilmesidir.Yoksa 5 yıl sonra geliştirirseniz bir işinize yaramayacaktır. O yüzden belki bu sefer mutasyonla değil aşı sayesinde 2 belki 2,5 senede biteceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.
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