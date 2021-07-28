Prof. Dr. Erkut adaylıktan çekildi
Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör belirleme süreci başladı. Daha önce adaylık açıklaması yapan Prof. Dr. Erhan Erkut, çekilme kararı aldığını açıkladı.
Melih Bulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandıktan 6,5 ay sonra yine Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı.
Bulu'nun yerine Boğaziçi Üniversitesi rektör vekilliğine Prof.Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Vekillik süreci bir sonraki Boğaziçi Üniversitesi rektörünün belirlenmesinde sürecek.
Boğaziçi'nde rektör adaylığını açıklayan isimlerden Erhan Erkut, yaptığı paylaşımla, çekilme kararı aldığını duyurdu.
Prof. Dr. Erhan Erkut
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erkut, "İçeriden adaylar belirlenirken benimle ilgili bir mesajın verilmemiş olması benim tamam/devam kararım için yeterlidir. Boğaziçi Üniversitesi rektör adaylığından çekiliyorum. Üniversitenin göstereceği adaylara tam destek vereceğim" ifadelerini kullandı.
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