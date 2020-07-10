Prof. Dr. Kılıç: Anız, yıllardır yakılıyor ama herhangi bir katkısı yok

10 Temmuz 2020 Cuma, 08:19

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hububat hasadının ardından, uzmanlar tarafından sürekli uyarı yapılmasına rağmen, anız yangınları devam ediyor. Dicle Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, anız yakmanın çok kötü bir alışkanlık olduğunu, çiftçiye, biyoçeşitliliğe ve toprağa zarar verdiğini belirtti. Anız içinde yaşayan canlı sayısının azalmasına neden olan yangınlarla ile ilgili çiftçinin mutlaka bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, "Anız, Anadolu'nun kanayan yaralarından biridir. Anız yakmak, tarladaki mevcut bitkisel, organik maddelerin küle dönüşmesine neden olur ve bundan toprak, çiftçi faydalanmaz. Kötü bir alışkanlıktır. Herhangi bir katkısı yoktur" diye konuştu.

'YAKMAKLA BÖCEK VE BENZERLERİ ENGELENEMEZ'

Yıllardan beri yakılmasına rağmen zararlı böcek ve benzerlerinin engellenemediğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, şunları kaydetti:

"Engellenmesi de doğru değil. Tabiatta, toprağın içinde, anızın arasında yaşayan pek çok canlı türü var. Bakteriler, mikro organizmalar, fareler, yılanlar, çekirgeler, kertenkeleler, kurbağalar ve diğer türler var. Bunların hepsi, anız yakılmasıyla kaybedilmektedir ve toprağa katkıdan ziyade zarar vermektedir. Halbuki, anızlar kaldığı zaman doğal gübre olarak da değerlendirilir. Organik gübredir ve toprağı zenginleştirir. Organik madde yönünden, özellikle azot yönünden zenginleştirir. Bu yüzden bizim bulunduğumuz havzada bunların yakılması mevcut hayvan popülasyonlarının sayısının, tür çeşitliliğinin azalmasına neden olur. Çiftçi kardeşlerimizden istirhamımız, lütfen anız yakmasınlar. Bunun cezai müeyyidesi var. Aynı zamanda kendilerine zarar veriyorlar. Çünkü anız kaldığı zaman toprağı zenginleştirir. Bu yüzden hepimizin, bu konuda hassasiyet göstermesi lazım. İlgililerin bu konuda bilgilendirme çalışmaları yapmaları lazım. Köylü vatandaşlarımızın da bu kötü alışkanlıktan vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü hayvan burada yiyecek buluyor. Anız yakılmasıyla büyük bir kayıp meydana geliyor."