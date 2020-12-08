Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında fenalaştı!

08 Aralık 2020 Salı, 23:08

CNN Türk’te katıldığı programda koronavirüs aşısıyla ilgili konuşma yaptığı sırada fenalaşan Mehmet Ceyhan’ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

O esnada programda bulunan Hulki Cevizoğlu daha sonra bilgi alınca yaptığı açıklamada Mehmet Ceyhan’ın gün boyu toplantılara katıldığını ve bu nedenle yorgunluktan kaynaklı olarak rahatsızlık geçirdiğini söyledi. Bilinci açık olduğu kaydedilen Ceyhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşte o görüntüler: