Prof. Dr. Naci Görür'den Muş depreminin ardından önemli uyarı
Muş'ta yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Görür, "Gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür Muş'taki 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulundu.
Depremin Muş'un kuzeyinde bir bindirme fay üzerinde meydana geldiğini belirten Görür, "Anlaşılan bu fay stres biriktiriyor. Fayın uzunluğu 100 km’den fazla. Yani gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır" açıklamasında bulundu.
Prof. Dr. Görür'ün depremin ardından yaptığı açıklama şöyle:
"Arkadaşlar iyi akşamlar. Muş/Korkut-Sazlıkbaşı’nda 4.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem Muş’un kuzeyinde, bir bindirme fayı. Bu fay üzerinde 7 Eylül’de de Korkut’ta 4.1’lik bir deprem olmuştu. Anlaşılan bu fay stres biriktiriyor. Fayın uzunluğu 100 km’den fazla. Yani gelecekte daha büyük deprem de üretebilir. Dikkatli olunmalıdır. Göndereceğim resimde fayı görebilirsiniz. Sazlıkbaşı hemen hemen bu fay üzerinde."
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