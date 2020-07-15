Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda korona virüsle ilgili “Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım” diyerek, hastalığı geçirenlerde bağışıklığın ne kadar kalıcı olduğunun belli olmadığının altını çizdi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Koronavirüsü geçirenlerde bağışıklığın ne kadar kalıcı olduğunun belli olmadığını vurgulayan Özlü, “Hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Tevfik Özlü’nün Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım.Covid 19'la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil.
Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul.
Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen."
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