Prof. Dr. Tolunay’dan Marmara ormanları için kritik uyarı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaparken Marmara bölgesi için de kritik bir uyarıda bulundu.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Marmara Bölgesi'nde yaşanabilecek olası orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.
CNN Türk'te yayınlanan "Mercek Altında" programında konuşan Tolunay, "ormanların kendiliğinden tutuşması için sıcaklığın 200 dereceye çıkması gerektiğini" söylerken, “Şayet bir ormana yıldırım düşmemişse, yangın mutlaka insan hatası, ihmal veya kasıtlı davranışı nedeniyle çıkar” dedi.
Doğanay Tolunay sözlerinin devamında şöyle konuştu:
“Sonunda söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim dilimi ısırarak söylüyorum bakın yavaş yavaş Marmara Bölgesi için de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Marmara Bölgesi yağışlıydı. Ama uzun zamandan beri buralarda da yağmur yağmıyor. Çanakkale taraflarında, Trakya’da Keşan taraflarında da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oralarda da çam ormanlarımız var. Sıcaklıklar Ege, Akdeniz kadar olmasa da 37-38 derecelere çıkabilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Eskiden bu kadar sıcak olmadığında bir kıvılcım ormana düştüğü zaman tutuşmuyordu belki yanmaya sebep olmuyordu. Artık çok küçük bir kıvılcım çok büyük yangınlara sebep oluyor.”
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