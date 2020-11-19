Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısı için tarih verdi

19 Kasım 2020 Perşembe, 09:29

Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve 1.3 milyondan fazla insanın da ölümüne sebep olan koronavirüse karşı geliştirilen ve büyük bir umut dalgası yaratan Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısının ne zaman hazır olacağı açıklandı.

Sözcü'nün haberine göre; Geçen hafta ABD merkezli Pfizer ile Almanya’da Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısında koruma ve etkililik oranının yüzde 90’ları aştığının açıklanmasından sonra dün gece müjdeli bir haber daha geldi.

BioNTech’in kurucusu ve CEO’su Uğur Şahin Reuters’a açıklamalarda bulunarak koronavirüs aşısının gelecek ay hazır olabileceğini söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne “acil durumda kullanım izni” almak için başvuracaklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda Aralık ayının ortasında aşının hazır hale geleceğini söyledi.

“NOEL’DEN ÖNCE DAĞITIRIZ”

Şahin, “Eğer her şey yolunda giderse ABD’den acil durumda kullanım iznini Aralık ayının ilk yarısında ya da ikinci yarısının başlarında alabileceğiz. Şahin, Avrupa Birliği’nin şartlı onayının ise Aralık ayının ikinci yarısında verilebileceğini dile getirdi. Bunların hepsi şartları karşılamamıza bağlı” dedi.

Geçen hafta Pfizer ve BioNTech, corona virüsü aşısının etki oranının yüzde 90’lara ulaştığını açıklarken dün de test sonuçlarının bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada geliştirilen Covid-19 aşısının başarı oranının yüzde 95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanmıştı.

Şahin, “Eğer her şey hayal ettiğimiz gibi gider ve onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel’den (25 Aralık) önce başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi her şey tamamen pozitif ilerlerse” dedi. Şahin, Cuma günü ABD’deki resmi makamlara başvuru yapılacağını açıkladı. ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi’nde görevli danışma komitesi 8-10 Aralık’ta aşıyı görüşmek için bir araya gelecekti.

AŞININ YAN ETKİLERİ HAFİF

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının yan etkileri ise çok hafif ve hemen geçen türden…

Yapılan açıklamada gönüllülerin ikinci doz aşıyı aldıktan sonra yüzde 3.8’inde halsizlik ve yüzde 2’sinde de baş ağrısı görüldüğü belirtildi. Yaşlı gönüllülerde ise yan etkinin daha az olduğu belirtildi.