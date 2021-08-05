Prof. Öztürk: Yanan santralden çıkan gazlar ölümcül olacaktır

05 Ağustos 2021 Perşembe, 00:47

Muğla’nın Milas ilçesinde günlerdir söndürülemeyen orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Santral personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, termik santral konusunda vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Öztürk, 40 bin ton kömürün çıkaracağı gazın öldürücü olabileceğini söyledi.

Termik santralinin yanması durumunda zehirli gazların atmosfere salınacağını ve bunun da insan sağlığı için büyük zararları olacağını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, "Yöre halkımız hava kirliliği konusunda uyarılmalı. Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım" dedi.

Termik santral yanarsa, tesiste bulunan kömürün gelişi güzel yanması sonucu ciddi oranda SO2, CO, PM2.5, PM10 gibi sağlık için tehlikeli kirleticiler salımlanır.

Termik santralden rüzgar rüzgarın etkisi sürüklenencek gazlar zehirli. Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım pic.twitter.com/oM4ZaB6GXR — Prof. Dr. Mustafa Öztürk (@ozturk_mustafa) August 4, 2021

'EVDEN ÇIKMAYALIM'

Prof. Dr. Mustafa Öztürk sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında şu uyarılarda bulundu:

Termik santral yanarsa, tesiste bulunan kömürün gelişi güzel yanması sonucu ciddi oranda SO2, CO, PM2.5, PM10 gibi sağlık için tehlikeli kirleticiler salımlanır. Termik santralden rüzgar rüzgarın etkisi sürüklenecek gazlar zehirli. Pencereleri kapalı tutalım ve evden çıkmayalım.



Termik santralde bulunan kömür stoğu miktarı çok önemli. Kömür miktarı arttıkça hava kirliliği riski çok çok riskli olur. Bu bölgede hakim rüzgar yönünde PM10, SO2, CO, NO2 kirleticiler anlık olarak ölçülmeli. Lütfen pencereleri kapalı tutalım, dışarı kesinlikle çıkmayalım.

'SAĞLIK İÇİN ÇOK TEHLİKELİ'

Termik santralde 40 bin ton kömür stoğu olduğu iddia edilmekte. Bu doğru ise bölgede insan sağlığı için çok çok riskli hava kirliliği oluşur. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşacak kirleticiler, PM10, SO2, CO, NO2 kirleticileridir. Bu kirleticiler sağlık için çok tehlikeli.

Termik santral stoğunda kömürün gelişi güzel yanması sonucu hakim rüzgar yönünde sağlık için çok çok tehlikeli kirleticiler oluşur. Yöre halkımız hava kirliliği konusunda uyarılmalı.

'MUTLAKA AKTİF KARBONLU MASKE TAKSINLAR'

Bölgede program yapan gazeteciler, hakim rüzgar yönünden uzak dursunlar ve mutlaka aktif karbonlu maske taksınlar. Kömürün gelişi güzel yanması sonucu oluşan gazlar sağlık için çok çok tehlikeli.

Santral söndürme işlemi çok çok uzmanlık isteyen bir iştir. Aktif karbonlu maske maske kullanılması özellikle önemli. Gelişi güzel (kontrolsüz) kömürün yanması sonucu oluşan gazlar ölümcüldür.

Termik santralden salımlanan kirleticilerin hakim olduğu bölgelerde evlere aktif karbonlu maske dağıtılmalı, vatandaşın dışarı çıkması kesinlikle yasaklanmalı. Pencereler kesinlikle sıkı sıkı kapalı olmalı.



'BÖLGEDE EN BÜYÜK İHTİYAÇ AKTİF KARBONLU MASKEDİR'