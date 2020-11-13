Profesör Tutluoğlu'ndan Covid isyanı: Durum çok sıkıntılı
Koronavirüs can almaya devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Profesörü Bülent Tutluoğu, "Özel hastanelerde bile yatış sıraları olmaya başladı. Solunum yetmezliğinde doktor bir arkadaşımıza 24 saattir yatak ayarlanamadı" diyerek duruma isyan etti.
Göğüs Hastalıkları Profesörü Bülent Tutluoğlu twitter sayfasından duyurdu;
"İstanbul’da durum çok sıkıntılı. Covid’li hastalar hastane hastane dolaşıp yer arıyorlar. Özel hastanelerde bile yatış sıraları olmaya başladı. Solunum yetmezliğinde doktor bir arkadaşımıza 24 saattir yatak ayarlanamadı. Yoğun Bakım yatağı da çok zorlanarak bulunabiliyor"
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