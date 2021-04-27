Profesörden 'klima' uyarısı: Bir kişi pozitif olsa...

27 Nisan 2021 Salı, 10:50

Havaların ısınmasıyla birlikte klima ve vantilatör sistemlerinin kullanımı arttı. Koronavirüs salgınında klimalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Klimalar özellikle alışveriş merkezlerinde, otellerde, toplu taşıma alanlarında sürekli kullanılıyor. Ancak unutmamak lazım ki, klimalardan birçok hastalık bulaşabilir. Klimalara bağlı olarak viral enfeksiyonların birçoğu bu sıcak havalarda klima veya vantilatör kullanmakla oluyor. Mümkün olduğu kadar klimadan uzak durup doğal havalandırma yöntemlerini kullanmak gerekir. Evde, işyerimizde, toplu insanların bulunduğu her yerde klima kullanmak yerine ortamda bulunan camı ve pencereyi açmak en doğrusu. Ancak uçaklarda olduğu gibi klima kullanmanın zorunlu olduğu yerlerde ise içeriden dışarı hava sirkülasyonu yapan klimalar tercih edilmeli" diye konuştu.

"EVDE KLİMA KULLANIRKEN DİKKAT ETMELİ"

Evlerde bulunan klimalara değinen Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Vatandaşlar sadece kendi evlerinde, koronavirüs testi negatif olan ev halkıyla birlikte kısa bir süre klima kullanabilir. Ancak eve yabancı biri gelirse vantilatörler ve klimaların kullanılması koronavirüsün bulaşması açısından oldukça riskli. Vatandaşlarımız bu riski bilerek toplu alanlarda hem klima hem de vantilatör kullanmaması lazım. Kişiler bir şeklide klima kullanmak zorunda kalıyorsa klimanın düzenli bakımlarını yaptırmayı asla ihmal etmemek gerekir" dedi.

"BİR KİŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF OLSA..."

Mümkün olduğu kadar bulunduğu ortamda sirkülasyon yapan klimalardan kaçınıp doğal havalandırma yollarını tercih etmemiz gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, "Geçen gün toplu taşıma aracına bindim ve trafik nedeniyle araç içerisinde yaklaşık bir buçuk saat bekledim. Bulunduğum toplu taşıma aracında neredeyse 100 kişi vardı. Yolculuk esnasında fark ettim ki, aracın klimaları çalışıyor. O an araçta bulunan bir yolcunun bile test sonucunun pozitif olması klima ile koronavirisün bulaş riskini kat kat artırır" diye konuştu.

Yapılan araştırmalara göre klimalı ortamda bulunan kişilerin bulaş riskinin fazla olduğunu belirten Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Koronavirüs salgını bir yıldır ülkemizde ve dünyada var. Artık koronavirüsün bulaş yolunun yüzde 99 solunum yoluyla olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kafeterya, metro, hastane, vergi daireleri ve bankalar gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda mümkün olduğu kadar az insan olmalı ve bu alanlar sık sık doğal yollarla havalandırılmalı" dedi.