PSV Eindhoven'da Eran Zahavi, Galatasaray maçını değerlendirdi

11 Temmuz 2021 Pazar, 11:01

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven'ın İsrailli forveti Eran Zahavi, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınından Voetbal International'e konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'ı yenmek zorundayız ve yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

10 günlük iznin ardından antrenmanlara başladığını belirten Zahavi, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Uzun süre bir şey yapmamaktan hoşlanmıyorum. Zindeliğimi kaybediyorum eski şeklime dönmem uzun sürüyor. Formda kalmak istiyorum ama antrenman yoğunluğumu zaman zaman değiştiriyorum, bazen ağır, bazen hafif. Vücudumu tanıyorum, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Benim yaşımdaysanız, formda kalmanın yolu bu."

"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Geçmişte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Zahavi, takıma gol ve asistleriyle yardımcı olmak istediğini kaydetti:

"Ancak takımın hedeflerine ulaşması, en önemlisi. Bunu başarırsak amacıma ulaşmış olurum. Kulüpte geçen sezona göre kendimi daha iyi hissediyorum. Umarım bu işe yarar."

Galatasaray ve PSV, 21 ve 28 Temmuz tarihlerinde karşı karşıya gelecek.