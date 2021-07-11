PSV Eindhoven'da Eran Zahavi, Galatasaray maçını değerlendirdi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı karşıya geleceği PSV Eindhoven'da Eran Zahavi, karşılaşmayı değerlendirdi.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven'ın İsrailli forveti Eran Zahavi, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.
Hollanda basınından Voetbal International'e konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'ı yenmek zorundayız ve yeneceğiz." ifadelerini kullandı.
10 günlük iznin ardından antrenmanlara başladığını belirten Zahavi, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Uzun süre bir şey yapmamaktan hoşlanmıyorum. Zindeliğimi kaybediyorum eski şeklime dönmem uzun sürüyor. Formda kalmak istiyorum ama antrenman yoğunluğumu zaman zaman değiştiriyorum, bazen ağır, bazen hafif. Vücudumu tanıyorum, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Benim yaşımdaysanız, formda kalmanın yolu bu."
"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"
Geçmişte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Zahavi, takıma gol ve asistleriyle yardımcı olmak istediğini kaydetti:
"Ancak takımın hedeflerine ulaşması, en önemlisi. Bunu başarırsak amacıma ulaşmış olurum. Kulüpte geçen sezona göre kendimi daha iyi hissediyorum. Umarım bu işe yarar."
Galatasaray ve PSV, 21 ve 28 Temmuz tarihlerinde karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Tatile gelen çiftte çıktı; 52 kişi karantinada!
- AKP'nin seçim planını açıkladı
- İzmir'de bir deprem daha
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- Varank, Naci Görür'ü hedef gösterdi
- Birçok ilçeye yayıldı, İBB uyardı
- İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
- 16 yaşındaki gence 'Sedat Peker' gözaltısı
- Ege sallanıyor! Kuşadası'nda korkutan deprem