PSV Eindhoven'da Roger Schmidt ve Noni Madueke, Galatasaray maçını değerlendirdi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:35

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek saf dışı bırakan PSV Eindhoven'da teknik direktör Roger Schmidt ve oyunculardan Noni Madueke, basın toplantısında konuştu.

SCHMIDT: "TEKLİF ALMADIM"

İlk olarak Alman teknik adam Schmidt, iyi oynadıklarının altını çizdi:

"Galibiyetten mutluyuz. Beklediğimiz gibi oldu, Galatasaray presle başladı ve ve biz geride iyi durduk. Sonra ileri çıkmaya başladık ve golden sonra daha iyi oynadık. Galibiyeti hak ettik. İyi oynadık. Zordu ama başardık. Bu tur bizim için zor geçti ama iyi iş çıkardık. Fernando Muslera çok kaliteli bir kaleci ama ilk maçta gününde değildi. Kendimize güvenimiz arttı, önümüzdeki elemeler için de elimizden geleni yapacağız."

Schmidt, PSV'nin yaptığı "Küçük kulüp, büyük sonuç" paylaşımına dair soruya şu yanıtı verdi:

"Eindhoven çok büyük bir şehir değil, İstanbul'a göre küçük. Bizin için gurur verici ama o mesajla ilgili detaylı bir yorumum yok."

Schmidt, Türk takımlarından herhangi bir teklif almadığını sözlerine ekledi.

MADUEKE: "GALATASARAY İYİ BİR TAKIM"

19 yaşındaki İngiliz futbolcu Madueke ise, Galatasaray'ın iyi bir taraftar grubuna sahip olduğunu söyledi:

"Statla ilgili ya da taraftarla ilgili hocamızın bir taktiği olmadı. Maçla ilgili taktik verdi. Galatasaray iyi bir takım, burada oynamak benim için gurur vericiydi. Galatasaray taraftar grubu, güzel bir taraftar grubu ve biz de buraya kendimizi hazırlayarak geldik. Ayrıca kazandığımız için de mutluyum. Son maçlarda oynamak güven veriyor. Hocama da beni oynattığı için teşekkür ederim."