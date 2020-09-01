PTT logolu otomobil ile kaçak alkol taşırken yakalandılar

01 Eylül 2020 Salı, 17:46

Mersin'in Silifke ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan bir istihbaratı değerlendirerek gerçekleştirdiği çalışmada 'PTT Kargo' ve 'Resmi Hizmete Mahsustur' logoları yapıştırılmış bir aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 140 litre etil alkol, 28 litre el yapımı kaçak rakı, 12 litre el yapımı kaçak votka, 161 adet alkol hazırlama kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.K ve D.Z.F. hakkında adli işlem başlatıldı.







