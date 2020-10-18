'PTT şubesi açmak için eğitim seviyesine bakılıyor'

18 Ekim 2020 Pazar, 13:51

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, PTT şubelerinin eksikliği sonucu oluşan vatandaş kuyruklarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu’na sordu. Bakan Karaismailoğlu, Tanrıkulu’na verdiği yanıtta Türkiye genelinde 4 bin 883 PTT şubesinin hizmet verdiğini ve bankacılık işlemleri için 3 bin 711 PTTMatik’in bulunduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılından 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar toplam 1674 adet PTT işyerinin kapatıldığını belirterek, “Genel anlamda, işlem potansiyeli çok düşük olan PTT İşyerleri kapatılmakla birlikte yıllar içerisinde kapatılan işyerlerinin hizmet bölgelerinde PTT hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi halinde yeniden iş yeri açılmaktadır” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yeni şube açmak için baktıkları kriteri şöyle sıraladı:

“Yerleşim biriminin nüfusu, nüfusun sosyo-ekonomik durumu ile eğitim seviyesi, yaş grubu gibi demografik veriler ile konut ve işyeri sayısı, rakip firma sayısı/yoğunluğu, poi sayısı (marketler, sanayi ve üretim alanları, okul, resmi kurumlar vb.), en yakın PTT İş Yerine olan uzaklık ve o PTT iş yerinin finansal/personel durumu, kurulu PTTMatik sayısı ile işlem adetleri, uygun iş yeri temin imkânı, ulaşılabilirlik, yaya ve araç trafiği vb. kriterler göz önüne alınmaktadır.”

Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla PTT iş yerlerinde personel eksikliği konusunda 1395 adet şikâyet aldıklarını kaydederek, “İhtiyaç halinde personel alımı suretiyle ve/veya nakle istekli personel olması durumunda, personel nakilleri yapılarak eksiklikler giderilmektedir” dedi.