PTT'den 'kredi' açıklaması
PTT AŞ, "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği" ve "PTT gişelerinden para dağıtıldığı" yönündeki haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde çeşitli internet sitelerinde ve basın yayın kuruluşlarında çıkan "PTT'nin başvuran herkese kredi verdiği, PTT gişelerinden para dağıtıldığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Vatandaşları yanıltarak internet sitelerine giriş sayılarını artırmaya ve bu sayede reklam geliri elde etmeye yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan paylaşımda, "Hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmeler, resmi internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılmakta olup, kredi hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz" ifadesine yer verildi.
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