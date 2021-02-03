PUMA’dan Kadın Milli Basketbol Takımı’na destek
PUMA, Türkiye’deki güçlü kadın profilinin en büyük simgelerinden biri olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nı resmi forma sponsorluğuyla destekliyor.
Global çapta Selena Gomez ve Cara Delevingne gibi, sanat ve moda dünyasının yanı sıra aktivizm faaliyetleriyle de adından söz ettiren güçlü kadınlarla işbirliği yapan ünlü marka, aynı zamanda Caroline Weir, Skylar Diggins-Smith ve Patricia Mamona gibi spor ve atletizm dünyasının da önde gelen kadın yıldızlarının sponsoru olarak dikkat çekiyor.
PUMA, Türkiye’de de aynı desteği verdiğini, geçtiğimiz günlerde A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımları ile Altyapı Milli Takımları’nın 4 yıl boyunca resmi forma sponsoru da oldu.
Bu kapsamda marka, 4 Şubat Perşembe günü, 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde ilk karşılaşmasını Litvanya’yla gerçekleştirecek Kadın Milli Basketbol Takımı’na #PUMAgeridebırakmaz diyerek güçlü ve başarılı kadınlarımıza destek vermeye devam edecek.
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