Putin, ABD Başkanı seçilen Biden'ı kutladı

15 Aralık 2020 Salı, 10:56

ABD Seçiciler Kurulu'nun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesinin ardından Rusya tarafından resmi tebrik geldi. Reuters haber ajansının aktardığına göre Putin, ilişki ve temas kurmaya hazır olduğunu belirtti. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "ABD ile farklılıklara rağmen Dünya’nın karşılaştığı birçok problem ve zorluğu çözmek için çalışacağına güveniyorum" denildi.

Putin tarafından, ABD ve Rusya'nın küresel güvenlik ve istikrar için özel bir sorumluluğu olduğunun altı çizildi.

Seçiciler Kurulu eyalet meclislerine giderek başkan ve yardımcısı için oy kullanmıştı. Oylama sonucunda Biden, kendisine başkanlığı getirecek 270 barajını geçmişti.



