Putin: Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum
Dağlık Karabağ'da yaşananları 'büyük bir trajedi' olarak niteleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgede çözüm için atılan adımların barışın tesis edilmesini sağlayacağını umduğunu ifade etti.
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderlerinin videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği zirvenin açılışında konuşan Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle Dağlık Karabağ'da çözüm için imzaladıkları ateşkes metnine değindi.
Sputnik'te yer alan habere göre Rus lider, "Sağlanan uzlaşmayı ve akan kanın durması hakkında varılan mutabakatları büyük bir memnuniyetle belirtmek isterim. Son zamanda attığımız tüm adımların Azerbaycan ve Ermenistan halklarının çıkarına olacak uzun süreli barışın tesis edilmesini sağlayacağını umuyorum" dedi.
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.
Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir uzlaşma metni imzalamıştı.
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