Putin: Rus kuvvetlerini Belarus’ta kullanmaya gerek kalmayabilir

27 Ağustos 2020 Perşembe, 14:25

Vladimir Putin, Belarus’taki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, durumun istikrara kavuştuğuna dikkat çekerek, mevcut durumda, “Belarus'ta Rus kuvvetlerini konuşlandırmaya gerek olmadığını” söyledi.

Putin, Minsk yönetiminin de kendisiyle aynı fikirde olduğunun altını çizerek, böylesi bir adıma gerek olmayacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

Putin ayrıca, "Belarus'taki aşırılık yanlıları sınırı geçmediği sürece Rus kuvvetlerinin kullanılmayacağını” belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın batı komşusu Belarus'ta, 10 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimlerini, ülkeyi 26 yıldır yönetenen Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasının ardından protesto gösterileri patlak verdi.

Seçim sonuçlarına göre, oy yüzdesi 10,12'de kalan, Lukaşenko'nun en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın destekçileri, seçimlerin adil ve şeffaf koşullarda yürütülmediğini öne sürerek, başta başkent Minsk olmak üzere ülkenin bir çok kentinde sokaklara çıktı. Göstericiler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Belarus protestolarından bir kare - Reuters

Seçimin ardından, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Litvanya'ya kaçan Tsikhanouskaya, önce “Yönetimi devralmaya hazırım” daha sonra “Protestoların devam etmesi gerekli” diyerek gerginliği tırmandırdı. Tsikhanouskaya'ya en büyük destek ABD ve AB ülkelerinden geldi.

ASKERİ SEÇENEK MASADA

Belarus, Rusya'nın Doğu Avrupa'da kalan son güvenilir müttefiki. Rusya ise Ukrayna’daki tecrübelerine dayanarak Belarus’un da aynı kaderi paylaşmasından endişe duyuyor. Ukrayna'daki Batı yanlısı devrimin ardından Moskova, bölgeye özel kuvvetlerini göndererek çatışmaya taraf olmuş, sonunda da Kırım'ı ilhak ederek uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

Kremlin yönetimi, bugün yeni bir ‘renkli devrim’ kaygısı ile kuvvetlerini Belarus'ta konuşlandırmayı bir seçenek olarak masada tutuyor.