Queer performans sanatçıları, 1930'lu yılların rumbalarını yeniden yorumluyor: 'Kırıta kırıta'

05 Ocak 2021 Salı, 09:20

Türkiye’nin ilk queer & feminist güncel sanat derneği Dramaqueer/İstanbul Sanat Derneği, 1930’lu yılların rumbalarını günümüz queer performans sanatçılarıyla buluşturan bir projeyi hayat geçirdi.

"Kırıta Kırıta" adlı video proje kapsamında 13 klip hazırlanacak. Klipler her cuma günü YouTube’da yayımlanacak.

13 PERFORMANS SANATÇISI

13 hafta sürecek projede queer performans sanatçıları Ahsen Gönülce, Jilet Sabahat, Q-bra, Madır Öktiş, Cake Mosque, Aleyna Fox, Ceytengri, Florence Konstantina Delight, ABB Afrodith, Larissa, Lucis, Aria Na ve Akış Ka yer alacak.

Projede tüm şarkıların ilk versiyonları kullanılacak. Mahmure Handan, Neriman, Fahriye, Nezihe ve Seyyan Hanımların seslerinde ölümsüzleşmiş ve kayıtlarına ulaşmakta bile güçlük çekilen taş plaklardan bildiğimiz bu eserler, Zeki Müren, Adnan Pekak ve Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) tarafından da seslendirilmişti.

'1930'LARDAN 2020'LERE BİR KÖPRÜ KURACAĞIZ'

"Kırıta Kırıta"nın son birkaç aydır devam eden yoğun bir ekip çalışmasının sonucu olarak ortaya çıktığının altını çizen Dramaqueer ekibi şunları söyledi:

"Kayıtlarına ulaşmakta bile güçlük çekeceğiniz bu eserler, taş plaklarda Mahmure Handan, Neriman, Fahriye, Nezihe ve Seyyan Hanımların seslerinde ölümsüzleşmiş. İşte bu repertuvarı, queer potansiyellerinin de altını çizerek yepyeni kliplerle sunuyoruz. 13 hafta boyunca 13 kliple 1930’lardan 2020’lere bir köprü kuracağız."

Ahsen Gönülce’nin performansıyla hayat bulan ve Seyfi Dursunoğlu anısına atfedilen ilk video ise şöyle:

Dramaqueer/İstanbul Sanat Derneği hakkında:

Dramaqueer Sanat Kolektifi, toplumsal cinsiyet ve beden politikaları üzerine çalışmalar yürütüyor. Türkiye’de queer/feminist inisiyatifler ve dernekler hali hazırda varken Dramaqueer /İSD’nin misyonu queer-feminist aktivizm ile güncel sanat alanını birleştirerek yeni ve alternatif bir alan yaratıyor. 2015’te kurulan Dramaqueer, 2017 yılında İstanbul Sanat Derneği’ni kurarak yolculuğunu sürdürüyor.