Queer sanatçılardan çevrim içi sergi: Through The Window

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:49

Dayanışma ve işbirliği olanaklarını geliştirmek üzere bir araya gelen olan Türkiye'den 10, Hollanda'dan 10 queer sanatçı ve aktivist; "Through The Window" projesinin Instagram hesabında izleyiciyle buluşacak.

Sergi, İstanbul ve Amsterdam Onur Haftası arasında; yani temmuz ve ağustos aylarında proje için üretilmiş fotoğraf, resim, video, ses gibi eserlerden meydana geliyor.

Küratörlüğünü Ömer Tevfik Erten'in üstlendiği sergide eserleri bulunan sanatçılar şöyle:

Akış Ka, Albertina Sybila, Ateş Alpar, Bulut B. Sezer, Efemine, Fırat Uran, Gayatri Kodikal, Jaleh Nezamdoustroudsari, Joy Brandsma, Khadija El Kharraz Alami, Magda On Curve, MAKHism, Meltem Sarıkaya, Mini Maxwell, Mira Thompson, Özgür Can Taşçı, Paula Chaves Bonilla, Prins Chris, Ugemfo, Vinita Gatne.

ÇEVRİM İÇİ SÖYLEŞİ VE PARTİ

Sergi kapsamında çevrim içi bir söyleşi ve parti de düzenlecek. 1 Eylül'de yapılacak "Gösterişli Queerler" başlıklı söyleşide Shishani Vranckx, Esra Ozban ve Sanne Pols konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşinin ardından Hollanda ve Türkiye'den DJ'lerle devam edecek olan kapanış partisi, Club CoWed'in Zoom hesabı üzerinden izlenebilecek.

Dijital kabinde discourse, Sky Deep, Mx. Sür ve Ece Özel’in yer alacağı partiye ve söyleşiye ait Zoom linki, etkinlik gününde projenin ve Club CoWed'in Instagram bio bölümünde paylaşılacak.