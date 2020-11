Radyoloji çalışanları çözüm bekliyor: ‘Gemi batarsa hepimiz batacağız’

09 Kasım 2020 Pazartesi, 16:38

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Başkanı Heybet Aslanoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle 120 civarında meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini anımsatarak “Bakınız Sağlık Bakanımız bundan bir hafta önce 5 gün boyunca İstanbul’daki programlarında Covit-19 ile mücadele için sağlık çalışanları haricinde herkesle ve her kesimle görüştü. Ben defalarca çağrıda bulundum bu savaşı cephedeki askerlerle yani sağlık çalışanları ile kazanabilirsiniz. Sağlık çalışanlarını veya temsilcilerini toplayıp dinleyin kulak verin, talepleri var bunları dikkate alın dedik. Bizi duymamaya, görmemeye yemin etmişlercesine sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı sessizler. Gemi batarsa hepimiz batarız” dedi.

8 Kasım Dünya Radyoloji Günü nedeniyle açıklama yapan Aslanoğlu “Bundan 125 yıl önce W.C. Röntgen x ışınlarını bularak tıbbi görüntülemenin temeline ilk harcı koyduğu gündür bugün. Bu nedenle 8 Kasım tüm dünyada Dünya Radyoloji Günü olarak kutlanmaktadır” dedi. Aslanoğlu, bu yıl 8 Kasım’ı koronavirüs pandemisi altında buruk geçirdiklerini anımsatan Aslanoğlu “Çünkü tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Pandemi mücadelesinin ön saflarında yer alan sağlık meslektaşlarımızdan 40 bin civarında kişinin hastalanmasına; 120 civarında meslektaşımızın, sağlık emekçisinin ölümüne neden oldu” dedi.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ORTAM TALEBİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta İstanbul’daki programda sağlık çalışanları hariç her kesimle görüştüğünü anımsatarak, bakana tepki gösteren Aslanoğlu, özetle şunları söyledi:

“Radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri olarakta bizlerin biz çok sorunu var. Her şeyden önce Sağlık Bakanlığı’ndan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması talebimiz var. Bunların yanında özlük ve ekonomik haklarımızın her gecen gün daha da kısıtlandığı, daraltıldığı bir süreçten geçiyoruz. Meslek örgütü olarak bunların hepsinin farkındayız, sesli bir şekilde değişik platformlarda dile getiriyoruz. Ancak karşımızda diyalog kültürünü kaybetmiş, olaylara çalışan penceresinden bakmayan masa başında alınan kararlarla 1 milyona aşkın sağlık çalışanlarını duymayan, görmeyen bir yönetim anlayışı olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Bakınız Sağlık Bakanımız bundan bir hafta önce 5 gün boyunca İstanbul’daki programlarında Covit-19 ile mücadele için sağlık çalışanları haricinde herkesle ve her kesimle görüştü. Ben defalarca çağrıda bulundum bu savaşı cephedeki askerlerle yani sağlık çalışanları ile kazanabilirsiniz. Sağlık çalışanlarını veya temsilcilerini toplayıp dinleyin kulak verin, talepleri var bunları dikkate alın dedik. Bizi duymamaya, görmemeye yemin etmişlercesine sağlık çalışanlarının sorunlarına karşı sessizler. Bizlerin millet olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu günlerdir bugünler. Biz birimize sırtımızı dönerek hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Hepimiz kaybederiz. Bizler sağlık emekçileri ve radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri olarak tüm bu olumsuzluklara rağmen, yönetim ile ilgili zafiyetlere rağmen görevimizin başındayız ve olacağız. Özellikle bu Covit-19 belası def edilinceye kadar, hangi zor şartlar bize dayatılırsa dayatılsın görevimizden, emeğimizden asla geri durmayacağız. Ülke olarak bu illetten kurtuluncaya kadar canımız pahasına mücadelemizi sürdüreceğiz. Covid-19 ile mücadele ederken taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bununda mücadelesini her zaman olduğu gibi vermeye devam edeceğiz.”