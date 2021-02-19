Rafineri ve petrokimya tesisleri arasında ÖTV sıfırlandı

19 Şubat 2021 Cuma, 09:06

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, rafinerici lisansı ve işletme lisansı kapsamında üretim faaliyetinde bulunan petrokimya tesislerinde üretilen ÖTV (I) sayılı listede yer alan petrol ürünlerinin, üretildiği tesislerde ÖTV'ye tabi olmayan malların imalinde kullanımı için tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirildi.

Bu ürünlerin rafineri ve petrokimya tesisleri arasında, petrokimya tesisleri arasında ve rafineriler arasında imalatta kullanılmak üzere tesliminde de ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak.

Kaynak: Reuters