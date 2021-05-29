Rasim Ozan Kütahyalı yine skandala imza attı: Ona pamuğu ben tıkayacağım

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:58

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı'nın, TikTok'ta yayımladığı videoda kullandığı ifadeler tepki çekti.

Kütahyalı, "Ahmet Çakar hastalanmıştır" notuyla paylaştığı videosunda "Çok üzgünüz Ahmet hocayı kaybettik. Yarın Şakirin Cami'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Lütfen sevenler gelsin, bütün hakem camiası gelsin. Vasiyeti gereği ona pamuğu ben tıkayacağım. Vasiyet etti. Yapacağım bir şey yok. Pamuğu tıkamak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'deki programda Boşnaklara yönelik ırkçı söylemleri nedeniyle kamuoyundan büyük tepki görmüştü. Kütahyalı programa bir süre ara vermek zorunda kalsa da daha sonra olaylı bir şekilde geri dönmüştü.

Boşnaklar, Kütahyalı'ya sözleri nedeniyle dava açmıştı.