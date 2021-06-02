Rasim Ozan Kütahyalı'nın ültimatomlarının ardından Nagehan Alçı'dan sert tepki

02 Haziran 2021 Çarşamba, 11:53

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Açık ve Net'e konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya ültimatom verdi. Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Nagehan Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı, ''Nagehancım bunlar bizim köpeğimiz" açıklaması ile tepki çekti.

'ÇOK YANLIŞ BULUYORUM'

Sosyal medya hesabından Kütahyalı'nın sözlerine yanıt veren Alçı, ''Rasim Ozan’ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum'' dedi.