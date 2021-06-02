Rasim Ozan Kütahyalı'dan, Nagehan Alçı'ya ültimatom: Bunlar bizim köpeğimiz
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Açık ve Net'e konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya seslenerek programa katılan Ümit Kocasakal ile ilgili şoke eden sözler söyledi.
Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Açık ve Net'e konuk olan eşi Nagehan Alçı'ya ültimatom verdi.
Programa katılan hukukçu Ümit Kocasakal ile Nagehan Alçı arasında yaşanan gerginlik sonrası paylaşımlar yapan Kütahyalı, ''Nagehan’cım lütfen benim hatırım için hoşgörülü ol. Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP’ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var'' dedi.
'BUNLAR BİZİM KÖPEĞİMİZ'
Program sırasında ültimatomlarını sürdüren Kütahyalı, ''Nagehan’cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ’cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" ifadelerini kullandı.
Not: Kütahyalı'nın paylaşımları olduğu gibi aktarılmıştır. Yazım hataları kendisine aittir.
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