RDIF, Türk ilaç şirketiyle Sputnik V’nin üretimi için anlaşma imzaladı

22 Ocak 2021 Cuma, 13:10

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretilmesi için, bir Türk ilaç şirketiyle anlaşma imzaladığı RDIF tarafından açıklandı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladığı belirtildi. Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

İÇ PAZARA VE DİĞER ÜLKELERE SEVKİYAT YAPILACAK

RDIF’in Sputnik’e verdiği demeçte, yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut olduğu, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşüldüğü ifade edildi. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacağı aktarıldı.

RDIF tarafından, “Türk partnerler halkın aşılanması ve üçüncü ülkelere ihracat için üretim amacıyla, yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösteren Sputnik V aşısına büyük ilgi gösteriyor” denildi.

ÇAVUŞOĞLU HEDEF ORTAK ÜRETİM DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de düzenlenen ortak basın toplantısında Sputnik V aşısıyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:

“Sputnik V aşısı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve sağlık bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir."