RDIF, Türk ilaç şirketiyle Sputnik V’nin üretimi için anlaşma imzaladı
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşma imzaladı. Türkiye’den bir ilaç firmasıyla anlaşmanın imzalanmasının ardından üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladığı belirtildi.
Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretilmesi için, bir Türk ilaç şirketiyle anlaşma imzaladığı RDIF tarafından açıklandı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi başladığı belirtildi. Şirket ile işbirliği, RDIF’in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.
İÇ PAZARA VE DİĞER ÜLKELERE SEVKİYAT YAPILACAK
RDIF’in Sputnik’e verdiği demeçte, yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut olduğu, ayrıca gelecekte üretimin daha da artırılması olasılığı da görüşüldüğü ifade edildi. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacağı aktarıldı.
RDIF tarafından, “Türk partnerler halkın aşılanması ve üçüncü ülkelere ihracat için üretim amacıyla, yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösteren Sputnik V aşısına büyük ilgi gösteriyor” denildi.
ÇAVUŞOĞLU HEDEF ORTAK ÜRETİM DEMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de düzenlenen ortak basın toplantısında Sputnik V aşısıyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu:
“Sputnik V aşısı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve sağlık bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir."
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı
Video Haberler
- Ölüme meydan okudular! Nefes kesen anlar
- İstanbul’da otobüs şoförünü ve oğlunu darbettiler
- Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'i andı
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu!
- 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı
- TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
- Yurttaşın 'Cumhurbaşkanlığı' sözlerine yanıt verdi
- Üşümesin diye üzerine battaniye serilmişti, ölü bulundu
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor
- Hâkimden ‘özgürlük’ kararı