Real Madrid Eden Hazard’ın ayrılmasına izin verecek

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:04

Marca’da yer alan haberde, Real Madrid’in bu yaz Eden Hazard’ın ayrılığına izin verebileceği ifade edildi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid’in sezon sonunda kupaya uzanmasının önemli olmayacağı ve tüm tekliflerin dinleneceği belirtildi.

Haberde, Belçikalı oyuncunun soyunma odasındaki statüsünün azaldığı ve teknik ekibin, kendisinden beklenen performansı artık gösteremeyeceğini düşündükleri için bu kararın aldığı kaydedildi.

ÜÇ YILLIK KONTRATI VAR

2019 yılında Chelsea’den Real Madrid’e 90 milyon sterlin karşılığında transfer olan Eden Hazard’ın üç yıl daha kontratı bulunuyor. Madrid ekibinin ödenen bonservis ücretine yakın bir ücretle Hazard’ı takımdan göndermek istediği kaydedildi.

18 MAÇTA OYNADI

Real Madrid formasıyla bu sezon sadece 18 maçta forma giyebilen Eden Hazard 3 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon da sakatlıklar sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Belçikalı oyuncu 22 maçta sahaya çıkabilmişti.