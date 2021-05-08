Real Madrid Eden Hazard’ın ayrılmasına izin verecek
Real Madrid’e geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyemeyen ve bu sezon birçok maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Eden Hazard için İspanyol ekibi bu yaz gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Marca’da yer alan haberde, Real Madrid’in bu yaz Eden Hazard’ın ayrılığına izin verebileceği ifade edildi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid’in sezon sonunda kupaya uzanmasının önemli olmayacağı ve tüm tekliflerin dinleneceği belirtildi.
Haberde, Belçikalı oyuncunun soyunma odasındaki statüsünün azaldığı ve teknik ekibin, kendisinden beklenen performansı artık gösteremeyeceğini düşündükleri için bu kararın aldığı kaydedildi.
ÜÇ YILLIK KONTRATI VAR
2019 yılında Chelsea’den Real Madrid’e 90 milyon sterlin karşılığında transfer olan Eden Hazard’ın üç yıl daha kontratı bulunuyor. Madrid ekibinin ödenen bonservis ücretine yakın bir ücretle Hazard’ı takımdan göndermek istediği kaydedildi.
18 MAÇTA OYNADI
Real Madrid formasıyla bu sezon sadece 18 maçta forma giyebilen Eden Hazard 3 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon da sakatlıklar sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Belçikalı oyuncu 22 maçta sahaya çıkabilmişti.
Video Haberler
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden 'çalışma izni görev belgesi' kararı
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- Ekrem İmamoğlu'ndan Soylu'ya yanıt
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- E-Devlet'te yeni dönem
- Ağar'dan Peker'e yanıt geldi
- Halk Ekmek büfesi yakılmış!