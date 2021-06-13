'Recep Tayyip' ismini değiştirmek istedi, memurlar geri çevirdi: 'Bizi sürerler'
AKP’nin kalesi Çankırı’ya 40 kişilik heyetle gidip rapor hazırlayan CHP, halkın sorunlarını tek tek tespit etti. Heyet, "Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, 'Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar" diyen bir yurttaşla da sohbet etti.
CHP; genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyet ile Çankırı’yı ziyaret etti. 2 Haziran’daki ziyaretin ardından kentteki genel durum ve yurttaşların görüşleri rapor haline getirildi. Heyet tarafından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulan rapora Cumhuriyet ulaştı. Raporda dikkat çeken görüşler şöyle:
Pişmanım ama değiştiremiyorum: Oğluma “Recep Tayyip” adını koymuştum. O zaman AK Partiliydim. Şimdi pişmanım. Oğlumun adını değiştirmek istiyorum ama memurlar, “Biz bu ismi değiştirsek tayinimizi çıkarırlar, o nedenle değiştiremeyiz” diyorlar. Oğlumun adını bile bu dönemde değiştiremiyorum. (Vatandaş)
Verdiğini geri aldı: 3 bin TL hibe destek aldım. “Faydası oldu mu” diye sorarsanız; üzerine ekleyip BAĞKUR prim borcumu ödedim. Devlet verdiğini geri aldı. (Esnaf)
Borçlular, yakını üstüne şirket açıyor: Esnaf borcunu ödeyemeyince, yeni kredi çekebilmek için eşi ya da yakını üzerine şirket kurmaya başladı. Bu yüzden şirket kapanışından çok, basit usulde şirket açılışı yapılıyor. Hükümetin, “Şirket açılışı çok” söyleminin kaynağı bu. (Esnaf)
Primler 9’a katlandı: Pandemi döneminde çiftçiye hiç destek verilmedi. İki senedir BAĞKUR’lar ödenmiyor. BAĞKUR primleri borcu silinsin. 2010 yılında prim 120 TL idi, bugün 1085 TL. Aylık ödeyemiyorum. (Çiftçi)
Çeltik sözü tutulmadı: Cumhurbaşkanı açıklama yaptığında TMO’nun, üreticiyi desteklemek için patatesle birlikte çeltik alımı yapacağını söylemişti. TMO patates alımı yapmasına rağmen pirinç alınmadı. Geçen yılın ürünleri depolarında duran, satamayanlar var.
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