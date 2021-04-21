Son dakika... Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin devam edeceğini açıkladı.

AA
21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:35
Son dakika... Erdoğan'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin devam edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi.

Öte yandan Erdoğan, "Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik" dedi.

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