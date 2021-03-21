Resmi Gazete'de yayımlandı: Katar'la su anlaşması yürürlükte!

21 Mart 2021 Pazar, 12:12

Türkiye ile Katar arasında su yönetimi konusuna dair anlaşmanın onayı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 21 Mart 2021 tarihli kararda "26 Kasım 2020 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5'inci maddesi ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, Türkiye ve Katar'ın işbirliği alanları "entegre su kaynakları yönetimi, su tesisleri yönetimi, kıyı ve geçiş suları yönetimi" olarak maddelendi.



