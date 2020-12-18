Resmi Gazete'de yayımlandı: Rekabet ihlali cezasında değişiklik
Teşebbüslerin birleşme ve devralma başvuru ve işlemlerinde rekabet ihlallerinde verilecek idari para cezası alt sınırı yükseltildi.
Rekabet Kurumunun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da belirlenen teşebbüslerin birleşme ve devralma başvuru ve işlemlerinin ihlallerinde verilecek idari para cezası alt sınırı, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 esas alınarak 34 bin 809 liraya yükseltildi.
Söz konusu tebliğ hükümleri, 1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olacak.
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