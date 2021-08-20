Ressam Özler'den çevrimiçi sergi

20 Ağustos 2021 Cuma, 11:04

1968’den itibaren eserleri çeşitli sergilerde yer alan ve kişisel sergilerini açan ressam Nurtaç Özler’in eserleri, SAKÜDER Online Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluştu. Eserler, SAKÜDER’in internet sitesinde, sanal ortamda görülebiliyor. Ayrıca, internet sitesi üzerinden eserler satın alınabiliyor. SAKÜDER’in internet sitesine “https://www.sakuder.org.tr/” adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

