Ressam Özler'den çevrimiçi sergi
Ressam Nurtaç Özler’in eserleri, SAKÜDER Online Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluştu.
1968’den itibaren eserleri çeşitli sergilerde yer alan ve kişisel sergilerini açan ressam Nurtaç Özler’in eserleri, SAKÜDER Online Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluştu. Eserler, SAKÜDER’in internet sitesinde, sanal ortamda görülebiliyor. Ayrıca, internet sitesi üzerinden eserler satın alınabiliyor. SAKÜDER’in internet sitesine “https://www.sakuder.org.tr/” adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
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