Reuters: 'Bu adım, Biden’ın Cumhuriyetçilere verdiği büyük bir taviz olacak'

04 Haziran 2021 Cuma, 10:06

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerle yaptığı görüşmelerde kurumlar vergisini artırma planını rafa kaldırmayı teklif etti.

Bu adım, altyapı harcamaları için anlaşma arayışında olan Biden'ın Cumhuriyetçilere verdiği büyük bir taviz olacak.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, Biden kurumlar vergisi oranını yüzde 28'e kadar çıkarma talebinden vazgeçip, bunun yerine tüm şirketlerin vergi ödemelerini garantiye almak amacıyla asgari kurumlar vergisini yüzde 15 olarak belirlemeyi teklif etti.

Kaynaklardan birine göre, Biden'ın bu teklifi karşısında Cumhuriyetçilerin ise en az 1 trilyon dolarlık altyapı harcama planını kabul etmeleri gerekiyor. Ancak Biden altyapı planı için hâlâ 1.7 trilyon dolarlık bütçede ısrar ediyor.

FİNANSE EDİLECEK

Kaynaklardan birine göre, kurumlar vergisi artışının iptal edilmesiyle altyapı harcamaları ağırlıklı olarak artan vergi uygulamalarıyla finanse edilecek.

Bu kapsamda, veraset vergisindeki indirimin iptal edilmesi ve koronavirüs yardım fonundaki henüz harcanmamış 75 milyar doların kullanımı da yer alıyor.

Biden, yüzde 15'lik kurumlar vergisiyle Amazon.com Inc gibi çok uluslu büyük şirketlerin az vergi ödemelerinin ya da hiç vergi ödememelerinin önüne geçmek istiyor.

Hali hazırda bu büyük şirketlerin çoğu bilançolarında büyük kârlar açıklıyor fakat yükümlülüklerini daha vergi dostu ülkelere aktarıyorlardı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden'ın teklifinin 2017 kurumlar vergisi indirimlerini korumak isteyen Cumhuriyetçiler için "tamamen kabul edilebilir" olması gerektiğini belirtti.

Psaki, 400 bin dolardan az kazanan insanlara yönelik vergileri arttırmadıkları sürece "Diğer opsiyonlara da açığız" diye ekledi.

ABD'deki asgari kurumlar vergisi şu anda yüzde 21 seviyesinde bulunuyor. Biden'ın ilk planı bu vergiyi yüzde 21'den yüzde 28'e çıkarmaktı.