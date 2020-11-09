Reuters ve Bloomberg'ten iddia: Erdoğan, Canikli ve Ağbal ile dün gece görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasının ardından konuya ilişkin iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Reuters ve Bloomberg'in hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurettin Canikli ve Türkiye Merkez Bankası Başkanlığı'na yeni getirilen Naci Ağbal ile görüştüğünü iddia etti.
Bloomberg ve Reuters, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını sosyal medya üzerinden duyurmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurettin Canikli ve Naci Ağbal ile İstanbul Kısıklı'daki evinde bir araya gelindiğini iddia etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gece saatlerinde istifasını duyurumasının ardından henüz resmi makamlardan açıklama yapılmış değil. Bloomberg konuya dair doğrudan kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Erdoğan, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi. Görüşmede para politikası tartışıldı" ifadesi kullanıldı.
Reuters haber ajansı ise Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın dün AKP Genel başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bir brifing verdiğini, toplantıya eski başbakan yardımcısı Nurettin Canikli'nin de katıldığını yazdı. Ankara kulislerinde Berat Albayrak'ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı için adı geçen Canikli'nin, toplantıya 'bazı teknik ayrıntılar sunmak için' katıldığı belirtildi.
'AĞBAL BANKACILIK SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜ'
Reuters'a "Ağbal'ın ilk temasları hakkında bilgi veren bir kaynak, yeni Merkez Bankası başkanının dün sabah (pazar) erken saatlerde bankacılık sektörü yöneticileriyle de biraraya geldiğini, ayrıca BDDK Başkanı ve ekonomistlerle görüştüğünü" belirtti.
Bir kaynak ise Canikli’nin bugün MYK’da yapacağı ekonomi sunumunun iptal edildiğini belirterek, “Daha önce belirlenen program çerçevesinde Canikli’nin bugün MYK’da yapacağı ekonomi sunumu iptal edildiğini" iddia etti.
Nurettin Canikli ve ekonomi politikaları kurulu üyesi Servet Bayındır’ın da yer aldığını kaydeden kaynaklar, “Canikli ve Bayındır, Ağbal’ın talebi doğrultusunda o toplantıda teknik bilgilendirmeler yaptığını" öne sürdü.
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